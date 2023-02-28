Блондинка и брюнетка. Серия 4
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Блондинка и брюнетка
1-й сезон
4-я серия
8.52022, Блондинка и брюнетка. Серия 4
Мелодрама18+
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Блондинка и брюнетка (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ольга Журавлева — успешный зубной врач, владелица собственной небольшой клиники, расположенной в загородном отеле. А вот в любви Оле не везет… Четыре года длится ее роман с женатым мужчиной. Однажды утром она узнает, что он, наконец, развелся. Однако радуется девушка недолго, ведь развелся он не ради нее, строгой серьезной брюнетки, а ради молодой и легкомысленной блондинки.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Блондинка и брюнетка»