Ольга Журавлева — успешный зубной врач, владелица собственной небольшой клиники, расположенной в загородном отеле. А вот в любви Оле не везет… Четыре года длится ее роман с женатым мужчиной. Однажды утром она узнает, что он, наконец, развелся. Однако радуется девушка недолго, ведь развелся он не ради нее, строгой серьезной брюнетки, а ради молодой и легкомысленной блондинки.

