Родные и близкие (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Накануне свадьбы Матвей и Ольга попали в аварию и сбили молодую девушку Лену. Отец Матвея берет его вину на себя, чтобы не портить сыну жизнь. Но дальше все разворачивается не так, как планировалось: это ДТП запускает цепь событий, которые переворачивают жизнь всех участников этого происшествия и не только разлучают Матвея с Ольгой, но сводят его с Леной. Матвей влюбляется в Лену, а она — в него. Но чтобы эта любовь стала счастливой, молодым людям надо разобраться со своим происхождением, а их родителям — со своим прошлым.



