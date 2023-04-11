Родные и близкие (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Родные и близкие. Серия 4
Родные и близкие
1-й сезон
4-я серия
8.72022, Родные и близкие. Серия 4
Мелодрама18+
Накануне свадьбы Матвей и Ольга попали в аварию и сбили молодую девушку Лену. Отец Матвея берет его вину на себя, чтобы не портить сыну жизнь. Но дальше все разворачивается не так, как планировалось: это ДТП запускает цепь событий, которые переворачивают жизнь всех участников этого происшествия и не только разлучают Матвея с Ольгой, но сводят его с Леной. Матвей влюбляется в Лену, а она — в него. Но чтобы эта любовь стала счастливой, молодым людям надо разобраться со своим происхождением, а их родителям — со своим прошлым.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

