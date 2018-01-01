Биография

Ирина Шиленко – российская театральная и киноактриса. Зрители ее знают по ролям в популярных сериалах: «Кухня» и «След». Родилась будущая актриса в 1985 году в Волгограде. С детства она была активным и творческим ребенком, участвовала в школьной самодеятельности. По первому высшему образованию Ирина юрист, но творческая натура не давала девушке покоя, и она решила сменить профессию. В 2016 году Шиленко успешно окончила МГУКИ (актерский факультет, курс В.Т. Сурикова). После получения диплома актриса начала активно сниматься в кино и современных сериалах. Фильмы Ирины Шиленко: «13», «По следу зверя», «Сельский учитель», «Наследники», «Не женское дело» и другие. Есть в ее послужном списке и театральные работы в Театре на Бутырке. Среди удачных спектаклей стоит выделить «Урок», «Медведь» – по произведению А.П. Чехова, «Свобода выбора». На канале «РЕН-ТВ» Шиленко сыграла Александру Коллонтай в реконструкции «Любить по- пролетарски». Актриса живет в Москве, не замужем, активно строит карьеру и любит путешествовать. У Ирины яркая внешность, она много снимается в рекламе и фотосессиях для глянцевых изданий. Интересный факт: у артистки есть опыт работы инструктором тренажерного зала.