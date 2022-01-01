Накануне (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Дарья Екамасова в драме о двух людях, травмированных одним мужчиной – его любовнице и сыне от прошлого брака, который хочет ее убить. Анна – заводчица собак. У нее сложные отношения с Олегом, женатым уже во второй раз. Его 16-летний сын Максим, мать которого Олег несколько лет назад бросил, преследует Анну с мрачными намерениями: парень не хочет, чтобы от неверности отца пострадала еще одна семья, и задумал радикально избавиться от его новой любовницы. Сможет ли Максим исполнить свой план, увидите в фильме 2022 года «Накануне», который можно смотреть онлайн на Wink.



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