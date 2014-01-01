WinkСериалыЧерная река1-й сезон1-я серия
Черная река (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.52014, Черная река. Серия 1
Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Тихую, размеренную жизнь небольшого сибирского городка Белогорска потрясает таинственное исчезновение целой вахты нефтяников, работающих на одном из близлежащих месторождений. Владеющая месторождением нефтяная компания «Байкал-нефть» пытается скрыть факт исчезновения своих сотрудников, однако город уже наполнился слухами о том, что на рабочих было совершено нападение. Действия полиции сковывает весьма конкретная директива из столицы – замять дело.
В Белогорск приезжает внештатный сотрудник компании «Байкал-нефть» Алексей Ковалев, перед которым стоит задача разобраться в случившемся.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- СИРежиссёр
Стас
Иванов
- Актёр
Павел
Трубинер
- Актриса
Анастасия
Стежко
- Актёр
Владимир
Селезнев
- СШАктёр
Семён
Шкаликов
- АКАктриса
Антонина
Комиссарова
- Актёр
Павел
Делонг
- ДПАктриса
Дарья
Повереннова
- Актёр
Кирилл
Каганович
- АСАктриса
Анастасия
Сорокина
- Актёр
Юрий
Цурило
- СИСценарист
Стас
Иванов
- ЕКСценарист
Елена
Караваешникова
- МШСценарист
Майя
Шаповалова
- ЮГПродюсер
Юрий
Горбунов
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- СЧПродюсер
Станислав
Чепаев
- АИПродюсер
Артём
Ионин
- ВЖХудожник
Владислав
Жоров
- АБХудожница
Анастасия
Беляева
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- МВОператор
Михаил
Верийский
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев