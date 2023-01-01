Биография

Антонина Комиссарова – российская актриса кино и театра, также известна как телеведущая и актриса рекламы. Родилась в Москве 26 мая 1986 года. Благодаря интересной внешности будущая актриса еще в детстве появилась в нескольких рекламных роликах. Первый фильм с Антониной Комиссаровой, картина «Займемся любовью», вышел на экраны, когда ей было всего 15 лет. Занималась в драмкружке, однако пройти отбор в театральный вуз Комиссаровой не удалось, и она выучилась на психолога. Следующие несколько лет была ведущей на телеканале ТНТ. Поступила в Щепкинское училище в 2008 году, работала в театре «АпАРТе». Актриса не замужем, свою личную жизнь предпочитает не афишировать. Известность принесла Антонине Комиссаровой роль в фильме «Мираж» в 2008 году. После этого стали активно поступать предложения от режиссеров, а послужной список актрисы пополнился такими заметными проектами, как «Белая ворона», «Законы улиц», «Мамочки», «Провинциалка». Настоящую же популярность принес Комиссаровой комедийный сериал «Светофор», в котором она исполнила одну из главных ролей. На данный момент является востребованной актрисой на российском телевидении, продолжает работать в театре.