Контракт на счастье (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Чтобы рассчитаться с долгами мужа Виктора и спасти семью, Анна Анисимова соглашается стать суррогатной матерью для бездетной пары — известного московского архитектора Андрея Рогожина и его жены Юлии — и переезжает к ним в дом. Без памяти влюбленный в Юлю модный фотограф Игорь Зверев пытается убить Андрея — на машине он сбивает его во время вечерней пробежки. Анна, по профессии инструктор лечебной физкультуры, начинает бороться за жизнь Андрея.



