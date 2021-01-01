Контракт на счастье. Серия 3
Wink
Сериалы
Контракт на счастье
1-й сезон
3-я серия
9.02021, Контракт на счастье. Серия 3
Мелодрама16+

Контракт на счастье (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Чтобы рассчитаться с долгами мужа Виктора и спасти семью, Анна Анисимова соглашается стать суррогатной матерью для бездетной пары — известного московского архитектора Андрея Рогожина и его жены Юлии — и переезжает к ним в дом. Без памяти влюбленный в Юлю модный фотограф Игорь Зверев пытается убить Андрея — на машине он сбивает его во время вечерней пробежки. Анна, по профессии инструктор лечебной физкультуры, начинает бороться за жизнь Андрея.

Сериал Контракт на счастье 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Контракт на счастье»