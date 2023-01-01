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Моя любимая мишень
1-й сезон

Моя любимая мишень (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02019, Моя любимая мишень. Сезон 1 4 серии
Драмы, Детективы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мария и Руслан Донские любят друг друга и очень счастливы. Она – учительница начальных классов, он – бывший спортсмен. Его бизнес-проект потерпел крах. Чтобы расплатиться с долгами, Руслан начинает поиск работы и получает предложение, которое в корне изменит его жизнь... Мужчина уезжает в длительную командировку, а спустя месяц, полицейский сообщает Марии о ДТП, в которой он погиб.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Моя любимая мишень»

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