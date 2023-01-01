Военный корреспондент (сериал, 2014) смотреть онлайн
8.72014, Военный корреспондент 1 сезон
Боевики, Мини-сериалы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
2014 год. Американский репортёр Мэт Маккью, прошедший Афганистан, Ливию и Ирак, по заданию информационного канала отправляется на восток Украины, чтобы узнать и рассказать всем правду о войне на Донбассе...
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыБоевики, Мини-сериалы
Рейтинг
4.0 КиноПоиск
2.7 IMDb
- ПИРежиссёр
Павел
Игнатов
- ВЧАктёр
Вольфганг
Черни
- ОВАктриса
Ольга
Виниченко
- АААктёр
Али
Алиев
- Актёр
Ян
Цапник
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- АЕАктёр
Антон
Ерёмин
- АЛАктёр
Александр
Левчук
- ЕОАктёр
Евгений
Орехов
- ВААктёр
Виталий
Адасюк
- ММАктёр
Митя
Махонин
- НАСценарист
Николай
Андреев
- ПБПродюсер
Павел
Бабин
- ВБПродюсер
Виталий
Бордачев
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- ЮГПродюсер
Юрий
Горбунов
- АЧХудожник
Алексей
Чернов
- ЮЛОператор
Юрий
Любшин
- ССКомпозитор
Сергей
Скрипников