Военный корреспондент (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

2014 год. Американский репортёр Мэт Маккью, прошедший Афганистан, Ливию и Ирак, по заданию информационного канала отправляется на восток Украины, чтобы узнать и рассказать всем правду о войне на Донбассе...



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