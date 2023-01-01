Военный корреспондент
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Военный корреспондент

Военный корреспондент (сериал, 2014) смотреть онлайн

8.72014, Военный корреспондент 1 сезон
Боевики, Мини-сериалы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

2014 год. Американский репортёр Мэт Маккью, прошедший Афганистан, Ливию и Ирак, по заданию информационного канала отправляется на восток Украины, чтобы узнать и рассказать всем правду о войне на Донбассе...

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Рейтинг

4.0 КиноПоиск
2.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Военный корреспондент»

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