Военный корреспондент. Серия 1
Wink
Сериалы
Военный корреспондент
1-й сезон
1-я серия

Военный корреспондент (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.72014, Военный корреспондент. Серия 1
Боевик18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

2014 год. Американский репортёр Мэт Маккью, прошедший Афганистан, Ливию и Ирак, по заданию информационного канала отправляется на восток Украины, чтобы узнать и рассказать всем правду о войне на Донбассе...

Страна
Россия
Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
2.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Военный корреспондент»