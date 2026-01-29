Моя рыжая чудачка (сериал, 2025) смотреть онлайн

Лиза попала. Сначала — в престижный вуз, в мир элиты и мажоров, а потом — в историю, въехав на своем «корыте» в дорогую иномарку, принадлежащую Роме Самойлову, звезде универа… И влюбилась в него без оглядки. Когда Рома предложил в счет отработки долга за ремонт тачки стать его водителем, Лиза, конечно, сказала «да». Так началась история «принца» Ромы, избалованного успешной мамой Ингой, и пацанки Лизы, воспитанной отцом-одиночкой Сергеем.



Лизе и Роме предстоит показать друг другу характер, пережить немало трудностей, узнать цену истинной дружбы, испытать первую влюбленность и счастье настоящей любви, доказав друг другу, что их чувства искренни. Тем временем Инга и Сергей, сблизившись, будут помогать своим детям разобраться в чувствах. И неожиданно деловая Инга поймет, что суровый солдафон Сергей занимает все ее мысли. А Сергей не может не думать об этой красивой, сильной и такой умной женщине.

