Биография

Юлия Майборода — российская актриса театра и кино. Родилась в Ростове-на-Дону 7 ноября 1980 года. В детстве увлекалась рисованием и танцами. Когда же встал вопрос о выборе будущей профессии, выбрала актерскую карьеру и поступила в Щукинское училище на курс Марины Пантелеевой. После окончания вуза сотрудничала с театрами «Трагифарс», «Сатирикон» и другими площадками. Сегодня Юлия Майборода регулярно снимается в различных проектах, в ее фильмографии 40 проектов. Исполнила роли в кинокартинах «Черная богиня», «Адъютанты любви», «Созданы друг для друга», «По закону притяжения», сериалах «Крем», «Зона», «Интерны», «Кто в доме хозяин», «Вчера закончилась война», «Танго с ангелом», «Карпов». В 2022 на экраны вышел сериал «Братья».