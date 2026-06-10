Карпов (сериал, 2012) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн
- 18+52 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 1
- 18+41 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 2
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 3
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 4
- 18+48 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 5
- 18+45 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 6
- 18+45 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 7
- 18+48 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 8
- 18+45 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 9
- 18+45 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 10
- 18+43 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 11
- 18+48 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 12
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 13
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 14
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 15
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 16
- 18+44 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 17
- 18+47 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 18
- 18+50 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 19
- 18+42 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 20
- 18+44 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 21
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 22
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 23
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 24
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 25
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 26
- 18+44 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 27
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 28
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 29
- 18+45 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 30
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 31
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 1 Серия 32
О сериале
Не сумев вернуться к прежней жизни после массового убийства, Стас Карпов решает наводить порядок в городе по-своему. Крестовый поход оскандалившегося подполковника против преступности вы увидите в сериале «Карпов», 1 сезон которого можно найти на Wink.
В первом сезоне остросюжетного спин-оффа «Глухаря» Станислав Карпов, бывший милиционер и печально известный убийца, выходит из психиатрической клиники, не надеясь на искупление. Регулярные инъекции антипсихотических препаратов подавляют эмоции Карпова, его руки по локоть в крови, репутация безнадежно испорчена, а справка о лечении мешает устроиться на любую работу. Полковник Зимина из жалости находит для бывшего коллеги место ночного охранника, однако новый напарник приходит в ярость, когда узнает, с кем ему теперь придется работать. И все же Карпов находит применение своим старым навыкам, когда понимает, что полиция не справляется с преступниками в городе.
Сможет ли Стас оставить кошмары о содеянном в прошлом, вы узнаете, когда будете смотреть «Карпов». 1 сезон криминальной драмы ищите на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ИРРежиссёр
Игорь
Ромащенко
- ИЩРежиссёр
Иван
Щёголев
- Актёр
Владислав
Котлярский
- СРАктёр
Степан
Рожнов
- Актриса
Юлия
Майборода
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- Актёр
Николай
Козак
- Актриса
Анна
Михайловская
- ДБАктёр
Дмитрий
Блажко
- Актриса
Виктория
Тарасова
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- СКАктёр
Сергей
Карленков
- МСАктёр
Михаил
Скачков
- ЮСАктриса
Юлиания
Селиванова
- АБАктёр
Артём
Барсуков
- АСАктёр
Александр
Сергеев
- ВМАктёр
Виктор
Мютников
- Сценарист
Илья
Куликов
- ВБСценарист
Владимир
Батрамеев
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- Продюсер
Ефим
Любинский
- ЕРХудожница
Евгения
Рублина
- СВОператор
Сергей
Вальцов
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин