Не сумев вернуться к прежней жизни после массового убийства, Стас Карпов решает наводить порядок в городе по-своему. Крестовый поход оскандалившегося подполковника против преступности вы увидите в сериале «Карпов», 1 сезон которого можно найти на Wink.



В первом сезоне остросюжетного спин-оффа «Глухаря» Станислав Карпов, бывший милиционер и печально известный убийца, выходит из психиатрической клиники, не надеясь на искупление. Регулярные инъекции антипсихотических препаратов подавляют эмоции Карпова, его руки по локоть в крови, репутация безнадежно испорчена, а справка о лечении мешает устроиться на любую работу. Полковник Зимина из жалости находит для бывшего коллеги место ночного охранника, однако новый напарник приходит в ярость, когда узнает, с кем ему теперь придется работать. И все же Карпов находит применение своим старым навыкам, когда понимает, что полиция не справляется с преступниками в городе.



Сможет ли Стас оставить кошмары о содеянном в прошлом, вы узнаете, когда будете смотреть «Карпов». 1 сезон криминальной драмы ищите на видеосервисе Wink.

