Карпов. Сезон 1. Серия 15
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Сериалы
Карпов
1-й сезон
15-я серия
2012, Карпов. Сезон 1. Серия 15
Драма, Криминал18+
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Карпов (сериал, 2012) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон3-й сезон

О сериале

Освободившись после принудительного лечения в психиатрической клинике, Карпов оказывается «у разбитого корыта». Не осталось ничего из того, чего он так долго добивался: ни денег, ни положения, ни власти. Бывшему менту выписан волчий билет, в полицию он не попадет даже на самую мелкую должность. Пытаясь хоть как-то прокормить себя, Карпов устраивается работать охранником на склад. Он смотрит на мир трезвыми глазами, не задурманенными властью. Однажды он видит объявление о вознаграждении за розыск преступника и понимает, что помнит того по старым делам, и может разыскать его.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Карпов»