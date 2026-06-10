Карпов. Сезон 1. Серия 19
Wink
Сериалы
Карпов
1-й сезон
19-я серия
9.42012, Карпов. Сезон 1. Серия 19
Драма, Криминал18+
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Карпов (сериал, 2012) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

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О сериале

Не сумев вернуться к прежней жизни после массового убийства, Стас Карпов решает наводить порядок в городе по-своему. Крестовый поход оскандалившегося подполковника против преступности вы увидите в сериале «Карпов», 1 сезон которого можно найти на Wink.

В первом сезоне остросюжетного спин-оффа «Глухаря» Станислав Карпов, бывший милиционер и печально известный убийца, выходит из психиатрической клиники, не надеясь на искупление. Регулярные инъекции антипсихотических препаратов подавляют эмоции Карпова, его руки по локоть в крови, репутация безнадежно испорчена, а справка о лечении мешает устроиться на любую работу. Полковник Зимина из жалости находит для бывшего коллеги место ночного охранника, однако новый напарник приходит в ярость, когда узнает, с кем ему теперь придется работать. И все же Карпов находит применение своим старым навыкам, когда понимает, что полиция не справляется с преступниками в городе.

Сможет ли Стас оставить кошмары о содеянном в прошлом, вы узнаете, когда будете смотреть «Карпов». 1 сезон криминальной драмы ищите на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Карпов»