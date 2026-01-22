Табор уходит в небо (фильм, 1976) смотреть онлайн

Табор уходит в небо
9.81976, Табор уходит в небо
Мюзикл, Драма95 мин12+
О фильме

Картина снята по мотивам произведений М.Горького. В основе - несколько пересекающихся историй любви. Действие разворачивается внутри цыганского табора, блуждающего по степям Бессарабии, на окраине Австро-Венгерской империи.

Страна
СССР
Жанр
Мюзикл, Драма, Мелодрама
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Табор уходит в небо»