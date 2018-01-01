Биография

Федор Левин — театральный и киноактер, актер озвучания и дубляжа. Родился в Москве 12 марта 1998 года. Родился в семье литературоведа Татьяны Пигаревой и Аркадия Левина — актера и режиссера. Кроме того, его прямой предок — Федор Тютчев. Неудивительно, что будущий актер с детства проявлял способности: писал стихи, учился в музыкальной школе, занимался в театральном кружке. Без труда поступил в Школу-студию МХАТ. Начал работать в Московском драмтеатре им. А.С. Пушкина, где играл главных героев в постановках. В 2017 году снялся в рекламе Сбербанка. Федор Левин начал сниматься, когда был студентом, — в короткометражных фильмах, в том числе в триллере «Психотроника» и драме «Хрупкие существа». Известным молодого актера сделала главная роль в сериале #Fake_News. Также сыграл главные роли в полнометражных картинах «Сокровенный человек», «В темноте», «Оболтус». Снялся в сериалах «Струны», «ВСЛУХ!», «Тормоза», документальном сериале «Знаковые места русской литературы». Всего в фильмографии Федора почти 20 сериалов и фильмов.