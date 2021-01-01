9.12021, Струны. Сезон 1. Серия 8
Драма18+
Эта серия пока недоступна
Струны (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Молодые виолончелисты Марк, Наташа, Марго и Олег учатся в Академии Гнесиных, но не уверены, что свяжут дальнейшую жизнь с музыкой, ведь пробиться в творческой среде очень сложно. Веру в себя ребятам пытается вернуть их новый наставник, музыкант с мировым именем Константин Багрицкий. Правда, методы его весьма специфичны.
Сериал Струны 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Кессель
- ИКРежиссёр
Иван
Корвин
- НВРежиссёр
Николай
Викторов
- Актёр
Артём
Ткаченко
- АРАктриса
Алина
Рачковская
- ЕИАктриса
Ева
Инденбаум
- ФЛАктёр
Федор
Левин
- Актёр
Олег
Отс
- АБАктриса
Анна
Богомолова
- Актриса
Светлана
Тома
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- АБАктёр
Арам
Бабаджанян
- АЛАктриса
Александра
Леднева
- АГСценарист
Анна
Гершович
- ИУСценарист
Ирина
Удякова
- СРСценарист
Семён
Рябуха
- ЕВСценарист
Евгений
Вихарев
- АКПродюсер
Александр
Кессель
- ЕКПродюсер
Евдокия
Крылова
- АМПродюсер
Артем
Мартиросов
- АГПродюсер
Александра
Головина
- ТУХудожница
Татьяна
Уманец
- ДМХудожница
Дарья
Микушина
- АЛХудожница
Альвета
Липчинская
- ВФХудожница
Валентина
Филатова
- НПМонтажёр
Николай
Пигарев
- РТМонтажёр
Ростислав
Тиссен
- ГВОператор
Григорий
Воронов
- АСКомпозитор
Антон
Силаев
- АВКомпозитор
Артем
Васильев