Сериал Струны 2 сезон смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+37 мин
Струны
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+39 мин
Струны
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+40 мин
Струны
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+42 мин
Струны
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+48 мин
Струны
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+44 мин
Струны
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+44 мин
Струны
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+47 мин
Струны
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Квартет «Струны» возвращается на сцену! Артем Ткаченко и звезда роуд-муви «Лада Голд» Анна Богомолова в музыкальном драмеди о любви и страсти к жизни. Не пропустите премьеру — 2 сезон сериала «Струны» онлайн выходит на нашем портале Wink с 25 января!
Во втором сезоне Багрицкий выходит из больницы и пытается вернуться к нормальной жизни, однако больше не чувствует музыку так, как прежде. Наташа все еще боится, что у нее «отберут» талант, славу и любовь зрителей, поэтому продолжает изматывать себя репетициями. Олег пытается устроить свою жизнь, разрываясь между любимой женщиной и сыном. В новом сезоне мы также познакомимся с мамой Олега, гастролирующей оперной дивой. Марго пытается выйти из роли жертвы, а Марк ищет законные способы заработать денег.
Поверите, если скажем, что Олег станет стендапером? После конкурса Чайковского судьба виолончелистов круто изменится! Включайте продолжение музыкального сериала «Струны» — 2 сезон будет доступен на видеосервисе Wink с 25 января 2024 года!
Сериал Струны 2 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Кессель
- ИКРежиссёр
Иван
Корвин
- НВРежиссёр
Николай
Викторов
- Актёр
Артём
Ткаченко
- АРАктриса
Алина
Рачковская
- ЕИАктриса
Ева
Инденбаум
- ФЛАктёр
Федор
Левин
- ООАктёр
Олег
Отс
- АБАктриса
Анна
Богомолова
- Актриса
Светлана
Тома
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- АБАктёр
Арам
Бабаджанян
- АЛАктриса
Александра
Леднева
- АГСценарист
Анна
Гершович
- ИУСценарист
Ирина
Удякова
- СРСценарист
Семён
Рябуха
- ЕВСценарист
Евгений
Вихарев
- АКПродюсер
Александр
Кессель
- ЕКПродюсер
Евдокия
Крылова
- АМПродюсер
Артем
Мартиросов
- АГПродюсер
Александра
Головина
- ТУХудожница
Татьяна
Уманец
- ДМХудожница
Дарья
Микушина
- АЛХудожница
Альвета
Липчинская
- ВФХудожница
Валентина
Филатова
- НПМонтажёр
Николай
Пигарев
- РТМонтажёр
Ростислав
Тиссен
- ГВОператор
Григорий
Воронов
- АСКомпозитор
Антон
Силаев
- АВКомпозитор
Артем
Васильев