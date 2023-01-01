Сериал Струны 2 сезон смотреть онлайн

Сюжет

Квартет «Струны» возвращается на сцену! Артем Ткаченко и звезда роуд-муви «Лада Голд» Анна Богомолова в музыкальном драмеди о любви и страсти к жизни. Не пропустите премьеру — 2 сезон сериала «Струны» онлайн выходит на нашем портале Wink с 25 января!



Во втором сезоне Багрицкий выходит из больницы и пытается вернуться к нормальной жизни, однако больше не чувствует музыку так, как прежде. Наташа все еще боится, что у нее «отберут» талант, славу и любовь зрителей, поэтому продолжает изматывать себя репетициями. Олег пытается устроить свою жизнь, разрываясь между любимой женщиной и сыном. В новом сезоне мы также познакомимся с мамой Олега, гастролирующей оперной дивой. Марго пытается выйти из роли жертвы, а Марк ищет законные способы заработать денег.



Поверите, если скажем, что Олег станет стендапером? После конкурса Чайковского судьба виолончелистов круто изменится! Включайте продолжение музыкального сериала «Струны» — 2 сезон будет доступен на видеосервисе Wink с 25 января 2024 года!



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