Струны (сериал, 2024) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Молодые виолончелисты Марк, Наташа, Марго и Олег учатся в Академии Гнесиных, но не уверены, что свяжут дальнейшую жизнь с музыкой, ведь пробиться в творческой среде очень сложно. Веру в себя ребятам пытается вернуть их новый наставник, музыкант с мировым именем Константин Багрицкий. Правда, методы его весьма специфичны.

Россия
Драма
Full HD
41 мин / 00:41

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

