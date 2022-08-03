Струны (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Молодые виолончелисты Марк, Наташа, Марго и Олег учатся в Академии Гнесиных, но не уверены, что свяжут дальнейшую жизнь с музыкой, ведь пробиться в творческой среде очень сложно. Веру в себя ребятам пытается вернуть их новый наставник, музыкант с мировым именем Константин Багрицкий. Правда, методы его весьма специфичны.

