Wink
Фильмы
Код 355
Актёры и съёмочная группа фильма «Код 355»

Актёры и съёмочная группа фильма «Код 355»

Режиссёры

Саймон Кинберг

Simon Kinberg
Режиссёр

Актёры

Джессика Честейн

Jessica Chastain
АктрисаMace / Mason Browne
Лупита Нионго

Lupita Nyong'o
АктрисаKhadijah Adiyeme
Дайан Крюгер

Diane Kruger
АктрисаMarie Schmidt
Пенелопа Крус

Penélope Cruz
АктрисаGraciela Rivera
Фань Бинбин

Fan Bingbing
АктрисаLin Misheng
Эдгар Рамирес

Edgar Ramírez
АктёрLuis Rojas (в титрах: Édgar Ramirez)
Себастиан Стэн

Sebastian Stan
АктёрNick Fowler
Джейсон Флеминг

Jason Flemyng
АктёрElijah Clarke
Сильвестр Грот

Sylvester Groth
АктёрJonas Muller
Джон Дуглас Томпсон

John Douglas Thompson
АктёрLarry Marks
Лео Стаар

Leo Staar
АктёрGrady
Пабло Скола

Pablo Scola
АктёрSantiago
Марселло Крус

Marcello Cruz
АктёрJeronimo
Эдди Арнольд

Eddie Arnold
АктёрAgent Team Leader Ramirez
Себастьян Капитан Виверос

Sebastián Capitán Viveros
АктёрAgent #1 (в титрах: Sebastian Capitan Viveros)
Федерико Трухильо

Federico Trujillo
АктёрAgent #2
Джейсон Вонг

Jason Wong
АктёрStevens
Рафаэль Аклок

Raphael Acloque
АктёрAbdel
Дом Думареск

Dom Dumaresq
АктёрDiego Garcia
Гетин Олдермен

Gethin Alderman
АктёрGendarme 1
Джозеф Уикс

Joseph Wicks
АктёрDGSE Agent
Александр Кардона

Alexander Cardona
АктёрTomas
Франциско Лаббе

Francisco Labbe
АктёрJuan
Валид Эльгади

Waleed Elgadi
АктёрYassine
Амра Малласси

Amra Mallassi
АктёрMan at Reception
Том Кокс

Tom Cox
АктёрTeam Leader
Олег Крикунов

Oleg Kricunova
АктёрPyotr Khasanov
Юн Си Джойс

Yoon C. Joyce
АктёрHwan Ha Jun
Дэвид Юй

David Yu
АктёрLin Jien
Кевин Та

Kevin Ta
АктёрChinese Security Guard 1
Чарльз М. Бэйкер

Charles M. Baker
АктёрChinese Security Guard 2 (в титрах: Charles Baker)
Бодо Фризеке

Bodo Friesecke
АктёрGerman Man in Elevator
Яссин Анаддам

Yassine Anaddam
Актёр
Родриг Андрисан

Rodrig Andrisan
Актёр
Дэвид Олавале Эйинд

David Olawale Ayinde
Актёр
Алексис Барбоза

Alexis Barbosa
Актёр
Тони Бирд

Toni Beard
Актриса
Николас Блатт

Nicholas Blatt
Актёр
Грэхэм Пейдж

Graham Burton
Актёр
Элизабет Ансари

Elizabeth Ansari
Актриса

Сценаристы

Саймон Кинберг

Simon Kinberg
Сценарист
Тереза Ребек

Theresa Rebeck
Сценарист

Продюсеры

Рафаэль Бенолье

Raphaël Benoliel
Продюсер
Келли Кармайкл

Kelly Carmichael
Продюсер
Джессика Честейн

Jessica Chastain
Продюсер

Монтажёры

Джон Гилберт

John Gilbert
Монтажёр
Ли Смит

Lee Smith
Монтажёр

Операторы

Тим Морис-Джонс

Tim Maurice-Jones
Оператор

Композиторы

Junkie XL

Junkie XL

Композитор