Профессора археологии Джека Си ждет по-настоящему увлекательное приключение. Нужно разгадать массу загадок и найти несметные сокровища древнего королевства. За самым большим кладом в истории охотится еще и могущественный преступный синдикат. Джеку вместе с командой предстоит проявить умения и смекалку, и завоевать сердце принцессы.

