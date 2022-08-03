Доспехи Бога: В поисках сокровищ (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.22017, Gong fu yu jia
Приключения, Боевик102 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Профессора археологии Джека Си ждет по-настоящему увлекательное приключение. Нужно разгадать массу загадок и найти несметные сокровища древнего королевства. За самым большим кладом в истории охотится еще и могущественный преступный синдикат. Джеку вместе с командой предстоит проявить умения и смекалку, и завоевать сердце принцессы.
СтранаОАЭ, Исландия, Гонконг, Китай, Южная Корея, Индия
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Стэнли
Тун
- Актёр
Джеки
Чан
- ЧИАктёр
Чжан
Исин
- ММАктриса
Мия
Муци
- ДПАктриса
Диша
Патани
- АЛАктёр
Аариф
Ли
- АДАктриса
Амира
Дастур
- ССАктёр
Сону
Суд
- ПФАктёр
Пол
Филип Кларк
- ШЮАктриса
Шан
Юйсянь
- ЦВАктриса
Цзян
Вэнь
- Сценарист
Стэнли
Тун
- БТПродюсер
Барби
Тун
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- МБАктриса дубляжа
Мария
Борисова
- Актриса дубляжа
Полина
Кузьминская
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ДЧХудожник
Джеймс
Чун
- РСХудожник
Ранджит
Сингх
- ЭКМонтажёр
Эрик
Квон
- ВВОператор
Вон
Вин-Хун
- НВКомпозитор
Нэйтан
Ван