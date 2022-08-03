Доспехи Бога: В поисках сокровищ
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Доспехи Бога: В поисках сокровищ

Доспехи Бога: В поисках сокровищ (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.22017, Gong fu yu jia
Приключения, Боевик102 мин18+
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О фильме

Профессора археологии Джека Си ждет по-настоящему увлекательное приключение. Нужно разгадать массу загадок и найти несметные сокровища древнего королевства. За самым большим кладом в истории охотится еще и могущественный преступный синдикат. Джеку вместе с командой предстоит проявить умения и смекалку, и завоевать сердце принцессы.

Страна
ОАЭ, Исландия, Гонконг, Китай, Южная Корея, Индия
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Доспехи Бога: В поисках сокровищ»