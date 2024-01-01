Легенда (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

В научной экспедиции профессор и его ассистент видят таинственные яркие сны, где предстают военачальниками из древней эпохи. Исторический фэнтези-боевик «Легенда» (2024) — фильм с Джеки Чаном, снятый режиссером «Доспехов бога» и «Разборки в Бронксе».



Видный исследователь археологии профессор Фан снаряжает группу из талантливых студентов в экспедицию на ледник. На месте назначения он и его ученики находят загадочные артефакты, предположительно созданные в глубокой древности. После этой находки Фан и его ассистент в сновидениях попадают в Древний Китай времен империи Хань. Там они предстают в военной сбруе, лидерами войск. Рядом они видят прекрасную девушку, вместе с которой они стремятся отыскать особый храм. В одном из снов Фану удается разглядеть нефритовый кулон, напоминающий реликвии с раскопок. Теперь и во снах, и наяву учитель и ученик хотят добраться до таинственного храма, что в самом сердце ледника.



Смогут ли они это сделать и зачем им дана эта миссия? Узнаете, если будете смотреть «Легенда», фильм 2024 года, онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink.



Легенда смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.