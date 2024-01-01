ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА» (Фильм 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «Операция „Панда“» 2024 года сочетает в себе ураганный боевик и легкую семейную комедию. В главной роли — Джеки Чан, играющий самого себя.



По сюжету, мировая звезда боевых искусств становится опекуном детеныша панды. Этот детеныш особенный: он обладает уникальным рис�унком пятен на мордочке, из-за чего его легко отличить от других медвежат. Преступный синдикат решает выкрасть малыша и использовать в своих целях. Когда злоумышленники пытаются похитить панду, опекун встает на защиту, используя все навыки кунг-фу, чтобы разделаться с бандитами. Его ждут опасные и увлекательные приключения, полные юмора и впечатляющих трюков.



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