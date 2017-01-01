Сердце из стали (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
Джеки Чан играет агента, защищающего девушку с механическим сердцем, в высокобюджетном фантастическом боевике. Лин Дон — китайский федеральный агент, возглавляющий программу защиты свидетелей для доктора Джеймса. Джеймс разработал особый вид солдат-биороидов, и теперь скрывается, преследуемый собственными детищем — мутировавшим из-за радиации бойцом Андре. Дочь Лин Дона скоро умрет от тяжелой сердечной болезни, но его вызывают на помощь доктору, попавшему в западню. В перестрелке от рук Андре и его приспешников погибает большая часть отряда Лин Дона, который сам лишь чудом остается в живых после взрыва. Спустя 13 лет Дон живет и работает в Сиднее, присматривая за китайской студенткой Нэнси, которой иногда снится доктор Джеймс и изобретенное им искусственное сердце. Вскоре за ней начинают охотиться люди Андре. Сумеет ли Лин Дон защитить девушку, расскажет фильм «Сердце из стали» (2017) — смотреть его онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
Сердце из стали смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаКитай, Гонконг
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Боевики, Триллеры
Рейтинг
- ЧЛРежиссёр
Чжан
Лицзя
- Актёр
Джеки
Чан
- ШЛАктёр
Шоу
Ло
- НОАктриса
Нана
Оуян
- Актёр
Каллэн
Мулвей
- ТХАктриса
Тесс
Хобрич
- КДАктёр
Ким
Джинджелл
- ДГАктёр
Дэмиен
Гарви
- БЛАктёр
Боуи
Лам
- ЕЦАктриса
Елена
Цай
- ЦССценарист
Цуй
Сывэй
- ЧЛСценарист
Чжан
Лицзя
- ПКПродюсер
Пол
Карри
- ЭЛПродюсер
Эйлин
Ли
- СБПродюсер
Сунь
Бинь
- АЧАктёр дубляжа
Алексей
Черных
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ЖЭХудожница
Жан
Эдвардс
- КВХудожник
Кэлвин
Ван
- ЭКМонтажёр
Эрик
Квон
- ЧЛМонтажёр
Чжан
Лицзя
- ТЧОператор
Тони
Чун
- ПФКомпозитор
Пэн
Фэй