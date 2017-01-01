Сердце из стали (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Джеки Чан играет агента, защищающего девушку с механическим сердцем, в высокобюджетном фантастическом боевике. Лин Дон — китайский федеральный агент, возглавляющий программу защиты свидетелей для доктора Джеймса. Джеймс разработал особый вид солдат-биороидов, и теперь скрывается, преследуемый собственными детищем — мутировавшим из-за радиации бойцом Андре. Дочь Лин Дона скоро умрет от тяжелой сердечной болезни, но его вызывают на помощь доктору, попавшему в западню. В перестрелке от рук Андре и его приспешников погибает большая часть отряда Лин Дона, который сам лишь чудом остается в живых после взрыва. Спустя 13 лет Дон живет и работает в Сиднее, присматривая за китайской студенткой Нэнси, которой иногда снится доктор Джеймс и изобретенное им искусственное сердце. Вскоре за ней начинают охотиться люди Андре. Сумеет ли Лин Дон защитить девушку, расскажет фильм «Сердце из стали» (2017) — смотреть его онлайн в хорошем качестве можно на Wink.



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