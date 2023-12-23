Биография

Алексей Черных – актер. Получил приз кинофестиваля за лучшее исполнение мужской роли. Родился в 1980 году. Учился в Школе-студии МХАТ. Получив диплом актера в 2003 году, работал в московских театрах. На счету артиста – герои Бертольда Брехта, Жоржа Фейдо, Михаила Булгакова. Необычной и интересной оказалась роль Алексея Черных в спектакле Театра.doc «9 Месяцев / 40 недель». В кино актер снимается с 2001 года. В остросюжетном «101-м километре» и малобюджетной криминальной мелодраме «Лиса Алиса» у него маленькие роли. В сериале 2005 года «МУР есть МУР» актер играет лейтенанта милиции, персонаж запоминается зрителю. Главная роль Алексея Черных в фильме 2014 года «Сын» становится событием в отечественном кино. Лента получает призы российского и международного кинофестивалей; артисту, исполнившему главную роль, вручается награда. В вышедшей в том же году драме «Московская борзая» актер играет грабителя, и публика отдает ему свои симпатии. Еще больший зрительский отклик ждет Колю Морозова, сыгранного артистом в детективном сериале «Ищейка». К актерским удачам следует отнести и озвучивание познавательного анимационного сериала «Майлз с другой планеты».