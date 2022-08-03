Джеки Чан в роли отца, который хочет отомстить за убийство дочери. Смесь боевика и политического триллера от режиссера «Казино Рояль» и «За гранью».



Бывший спецназовец Нгок Мин Цюань владеет китайским рестораном в самом сердце Лондона. В ведении бизнеса ему помогает дочь-подросток по имени Фан. После того как девочка погибает в результате теракта, обезумевший отец не может смириться с утратой. Уверенный, что ирландская повстанческая группа несет ответственность за этот ужасный акт насилия, он начинает свое собственное расследование. Чтобы узнать имена террористов, Нгок Мин Цюань обращается к командующему британской полиции и заместителю министра по делам Ирландии. Однако никто из них не может оказать ему помощь. Тогда безутешный отец вынужден пойти на отчаянные меры.



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