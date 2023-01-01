Биография

Мартин Кэмпбелл – режиссер, актер и продюсер. Родился в Новой Зеландии в городе Хейстингс в 24 октября 1943 г. Обладатель премии BAFTA TV Awards 1986 г. – за режиссерскую работу над сериалом «На краю тьмы». О личной жизни в интервью режиссер и продюсер предпочитает умалчивать, уделяя внимание творческим планам. Неизвестно, в каком году был заключен, а после расторгнут первый брак с известной британской актрисой Дианой Хардкэсл. Во второй раз женился на Валери Трапп (2002-2006 гг.). Третий (и последний) раз он сочетался с Сол Е. Ромеро 6 октября 2006 г. Сейчас у 76-летнего Мартина Кэмпбелла трое детей: два сына – Фабрис и Томас, а также дочь – Элина. Творческий путь Кэмпбелла начался в 1966 г. в Лондоне, где он устроился фоторепортером, а затем оператором на телевидении. Дебютный режиссерский проект – эротический триллер «Сексуальный воришка» (1973 г.). Далее его привлекли к съемкам полицейских сериалов «Профессионалы», «Бержерак». Как продюсер в 1977 г. он работает в картине «Черная радость», а в 1979 г. в фильме «Отбросы». Завершением британского периода стал знаковый сериал Кэмпбелла «На краю тьмы». С 1989 г. он перебирается в Штаты, где работает над фильмами: «Криминальный закон» (1989 г.), «Беззащитный» (1991 г.), «Побег невозможен» (1994 г.), двумя эпизодами бондианы – «Золотой глаз» (1995 г.) и «Казино Рояль» (2006 г.), а также фильмами – «Маска Зорро» (1998 г.), «Легенда Зорро» (2005 г.).