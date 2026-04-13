Операция «Панда». Дикая миссия (фильм, 2026) смотреть онлайн

Фильм «Операция “Панда”. Дикая миссия» (2026) — это семейное приключенческое комедийное кино, в котором нашлось место экшену, юмору и необычным персонажам.



В центре сюжета находится мастер кунг-фу Джеки, которому поручают важную задачу — перевезти очаровательную панду по имени Сюсю в новый вольер. Однако спокойная поездка быстро превращается в настоящее испытание. За пандой охотится банда международных преступников, рассчитывающих использовать редкое животное в своих целях. Во время погони Джеки вступает в схватку с похитителями, но неожиданно срывается со скалы. Очнувшись, он обнаруживает себя вдали от цивилизации среди жителей загадочного первобытного племени. Теперь герою предстоит завоевать доверие местных обитателей, которые живут по собственным законам и с подозрением относятся к чужакам.



Фильм сочетает динамичные сцены погонь и единоборств с комедийными ситуациями, возникающими из-за столкновения современного человека и неугомонной Сюсю с необычным миром первобытного племени. Смотреть фильм «Операция “Панда”. Дикая миссия» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink.

