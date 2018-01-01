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Операция «Панда». Дикая миссия
Актёры и съёмочная группа фильма «Операция «Панда». Дикая миссия»

Актёры и съёмочная группа фильма «Операция «Панда». Дикая миссия»

Режиссёры

Дерек Хуэй

Дерек Хуэй

Derek Hui
Режиссёр

Актёры

Джеки Чан

Джеки Чан

Jackie Chan
Актёр
Ма Ли

Ма Ли

Ma Li
Актриса
Цяо Шань

Цяо Шань

Qiao Shan
Актёр
Пань Биньлун

Пань Биньлун

Pan Binlong
Актёр
Цю Тянь

Цю Тянь

Qiu Tian
Актриса
Ван Чэнсы

Ван Чэнсы

Wang Chengsi
Актёр
Юй Жунгуан

Юй Жунгуан

Yu Rongguang
Актёр
Юй Ян

Юй Ян

Yu Yang
Актёр

Сценаристы

Кейанг Пан

Кейанг Пан

Keyang Pan
Сценарист

Продюсеры

Дерек Хуэй

Дерек Хуэй

Derek Hui
Продюсер
Ван Вэйчэн

Ван Вэйчэн

Wang Weicheng
Продюсер