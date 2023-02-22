Джеки Чан примеряет серьезный образ в драматическом перезапуске культовой серии комедийных боевиков из 80-х. 5 лет назад детектив Чжун Вэнь потерял любимую жену, которая трагически погибла. С тех пор его отношения с дочерью Мяо Мяо не ладятся. Чжун Вэнь надеется на примирение и приходит с этой целью в паб, который принадлежит некому Ву Цзяну. В ходе встречи Мяо Мяо сообщает отцу, что состоит в романтической связи с владельцем бара. Чжун Вэнь не одобряет выбор дочери, и вскоре становится ясно, что отцовское чутье не врет. Ву Цзян берет в заложники всех посетителей своего паба и обещает им свободу в обмен на освобождение из тюрьмы опасного заключенного.

