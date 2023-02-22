Полицейская история: в осаде
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Полицейская история: в осаде

Полицейская история: в осаде (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.62013, Jing cha gu shi
Криминал, Триллер105 мин18+
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О фильме

Джеки Чан примеряет серьезный образ в драматическом перезапуске культовой серии комедийных боевиков из 80-х. 5 лет назад детектив Чжун Вэнь потерял любимую жену, которая трагически погибла. С тех пор его отношения с дочерью Мяо Мяо не ладятся. Чжун Вэнь надеется на примирение и приходит с этой целью в паб, который принадлежит некому Ву Цзяну. В ходе встречи Мяо Мяо сообщает отцу, что состоит в романтической связи с владельцем бара. Чжун Вэнь не одобряет выбор дочери, и вскоре становится ясно, что отцовское чутье не врет. Ву Цзян берет в заложники всех посетителей своего паба и обещает им свободу в обмен на освобождение из тюрьмы опасного заключенного.

Страна
Китай, Гонконг
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.9 IMDb