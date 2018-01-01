Wink
Полицейская история: в осаде
Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейская история: в осаде»

Режиссёры

Дин Шэн

Ding Sheng
Режиссёр

Актёры

Джеки Чан

Jackie Chan
АктёрZhong Wen
Лю Е

Liu Ye
АктёрWu Jiang
Цзин Тянь

Jing Tian
АктрисаMiao Miao
Инь Тао

Yin Tao
АктрисаLan Lan
Лю Ивэй

Liu Yiwei
АктёрGeneral Manager Niu
На Вэй

Na Wei
АктёрNa Na
Чжоу Сяооу

Zhou Xiaoou
АктёрWei Xiao Fu
Юй Жунгуан

Yu Rongguang
АктёрCaptain Wu
Лю Пэйци

Liu Peiqi
АктёрChief Zhang
Мадхури

Hailong Liu
АктрисаPi Song (в титрах: Liu Hailong)

Сценаристы

Дин Шэн

Ding Sheng
Сценарист

Продюсеры

Говард Чэнь

Howard Chen
Продюсер
Кэри Чэн

Cary Cheng
Продюсер

Монтажёры

Дин Шэн

Ding Sheng
Монтажёр
Исмаэль Гомес III

Ismael Gomez III
Монтажёр

Композиторы

Лао Цзай

Lao Zai
Композитор