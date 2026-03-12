Фильм «Охота за тенью» (2025) — динамичный боевик, в котором классический экшен встречается с современными технологиями. В главной роли — Джеки Чан.



Сюжет начинается с дерзкого ограбления: группа преступников похищает доступ к криптокошельку с огромным состоянием. Они уходят от преследования с помощью нейросети и технологии маскировки. Чтобы остановить их, власти обращаются к ветерану слежки, который привык работать без всяких цифровых трюков. Он собирает свою команду и начинает охоту, полагаясь на опыт, интуицию и своих информаторов. Постепенно становится ясно, что за преступлениями стоит не просто группа хакеров, а человек с прошлым, тесно связанный с главным героем.



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