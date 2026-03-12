Охота за тенью (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Охота за тенью» (2025) — динамичный боевик, в котором классический экшен встречается с современными технологиями. В главной роли — Джеки Чан.
Сюжет начинается с дерзкого ограбления: группа преступников похищает доступ к криптокошельку с огромным состоянием. Они уходят от преследования с помощью нейросети и технологии маскировки. Чтобы остановить их, власти обращаются к ветерану слежки, который привык работать без всяких цифровых трюков. Он собирает свою команду и начинает охоту, полагаясь на опыт, интуицию и своих информаторов. Постепенно становится ясно, что за преступлениями стоит не просто группа хакеров, а человек с прошлым, тесно связанный с главным героем.
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Рейтинг
- ЛЯРежиссёр
Ларри
Ян
- Актёр
Джеки
Чан
- Актёр
Тони
Люн Ка-Фай
- ЧЦАктриса
Чжан
Цзыфэн
- ЦШАктёр
Ци
Ша
- ВЦАктёр
Вэнь
Цзюньхуэй
- ЧЛАктёр
Чэйни
Линь
- ВЧАктёр
Ван
Чжэньвэй
- ЧЧАктёр
Чжоу
Чжэнцзе
- ВЦАктёр
Ван
Цзыи
- ЛЮАктриса
Лан
Юэтин
- ЦЛАктёр
Цай
Лу
- ДЛАктёр
Дин
Лю
- КСАктёр
Кэнъя
Савада
- МВАктёр
Мелвин
Вон
- УВАктёр
Уэсли
Вон
- ШЯАктёр
Ши
Яньнэн
- ЮЖАктёр
Юй
Жунгуан
- ЮЦАктриса
Юэнь
Цю
- ЛЯСценарист
Ларри
Ян
- АКСценарист
Ау
Кинь-И
- ЯНСценарист
Яу
Най-Хой
- ВХПродюсер
Виктория
Хунь
- ЧИМонтажёр
Чжан
Ибо
- НЭКомпозитор
Николас
Эррера