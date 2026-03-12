Охота за тенью
Wink
Фильмы
Охота за тенью
9.12025, Bu feng zhui ying
Боевик, Криминал136 мин18+
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Охота за тенью (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Фильм «Охота за тенью» (2025) — динамичный боевик, в котором классический экшен встречается с современными технологиями. В главной роли — Джеки Чан.

Сюжет начинается с дерзкого ограбления: группа преступников похищает доступ к криптокошельку с огромным состоянием. Они уходят от преследования с помощью нейросети и технологии маскировки. Чтобы остановить их, власти обращаются к ветерану слежки, который привык работать без всяких цифровых трюков. Он собирает свою команду и начинает охоту, полагаясь на опыт, интуицию и своих информаторов. Постепенно становится ясно, что за преступлениями стоит не просто группа хакеров, а человек с прошлым, тесно связанный с главным героем.

Зрелищные драки, напряженный сюжет и долгожданное возвращение Джеки Чана: смотреть фильм «Охота за тенью» можно на Wink.

Страна
Китай, Гонконг
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
136 мин / 02:16

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охота за тенью»