Биография

Тони Люн Ка-Фай — гонконгский актер, режиссер, продюсер и сценарист. Родился в Гонконге 1 февраля 1958 года. В подростковом возрасте занимался легкой атлетикой и поставил рекорд Гонконга по спринту. После школы поступил в Гонконгский политехнический университет на факультет дизайна. В 1980-е годы посещал актерские курсы при телеканале TVB. Во время учебы снялся в сериале «Кручу-верчу 2». Из-за проблем с дисциплиной был отчислен с курсов, после чего основал собственный журнал. В период журналистской деятельности познакомился с режиссером Ли Ханьсяном, который предложил ему сняться в исторической картине «Сожжение императорского дворца». Эта работа стала для Тони Люн Ка-Фая судьбоносной: он получил не только зрительское признание, но и Гонконгскую кинопремию. Сегодня Тони Люн Ка-Фай известен по ролям в проектах «Любовник», «Бог игроков 2», «Поезд Чжоу Юй», «Миф», «Потерянные в Пекине», «Герой». Актер не раз становился обладателем кинонаград, среди которых Гонконгские премии за фильмы «Холодная война», «Выборы» и «92: Черная роза против Черной розы». В его творческую биографию также входит режиссура экранизации манги «Полночная закусочная», написание сценария для драмы «Король шахмат» и продюсирование фильма «Любовь нас разлучит», который был представлен на Каннском фестивале.