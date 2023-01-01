Прах времен - возвращение (фильм, 1994) смотреть онлайн
Сюжет
Отчаявшийся воин, отвергнутый возлюбленной, уходит в пустыню, где становится посредником между наемными убийцами и их клиентами. Фэнтезийная притча «Прах времен» (1994) — масштабный проект Вонга Кар-Вая, вдохновленный романом Цзинь Юна «Предания о героях, стреляющих в орлов».
Умелый воин Фэн Оуян уходит из родного дома, после того, как любовь всей его жизни разбивает ему сердце. Теперь он живет в доме посреди Западной пустыни, занимаясь поиском наемных убийц для тех, кто хочет воспользоваться их услугами. Однажды Фэна навещает близкий друг и предлагает ему выпить вина, способного стереть воспоминания. Однако печальный отшельник не хочет забывать о прошлом, и все больше погружается в проблемы своего ремесла.
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Информация
Рейтинг
- ВКРежиссёр
Вонг
Кар-Вай
- ТЛАктёр
Тони
Люн Чу-Вай
- БЛАктриса
Бриджит
Линь
- ЛЧАктёр
Лесли
Чун
- МЧАктриса
Мэгги
Чун
- ДЧАктёр
Джеки
Чун
- Актёр
Тони
Люн Ка-Фай
- ЛБАктриса
Ли
Бай
- Актриса
Карина
Лау
- Актриса
Чарли
Ен
- ДВАктриса
Джои
Вон
- ВКСценарист
Вонг
Кар-Вай
- ЛЧСценарист
Луис
Ча
- ДЛПродюсер
Джеффри
Лау
- ДППродюсер
Джеки
Пан
- ЧЕПродюсер
Чань
Е-Чэн
- УЧХудожник
Уильям
Чан
- ККМонтажёр
Кит-Вай
Кай
- ЭКМонтажёр
Эрик
Квон
- ПТМонтажёр
Патрик
Там
- УЧМонтажёр
Уильям
Ча�н
- КДОператор
Кристофер
Дойл
- КПОператор
Квань
Пун-Люн
- ФЧКомпозитор
Фрэнки
Чан