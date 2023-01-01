Прах времен - возвращение (фильм, 1994) смотреть онлайн

Сюжет

Отчаявшийся воин, отвергнутый возлюбленной, уходит в пустыню, где становится посредником между наемными убийцами и их клиентами. Фэнтезийная притча «Прах времен» (1994) — масштабный проект Вонга Кар-Вая, вдохновленный романом Цзинь Юна «Предания о героях, стреляющих в орлов».



Умелый воин Фэн Оуян уходит из родного дома, после того, как любовь всей его жизни разбивает ему сердце. Теперь он живет в доме посреди Западной пустыни, занимаясь поиском наемных убийц для тех, кто хочет воспользоваться их услугами. Однажды Фэна навещает близкий друг и предлагает ему выпить вина, способного стереть воспоминания. Однако печальный отшельник не хочет забывать о прошлом, и все больше погружается в проблемы своего ремесла.



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