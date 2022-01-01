Кухня Купидона (сериал, 2022) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Кухня Купидона. Сезон 1. Серия 16
9.32022, She jian shang de xin tiao
Мелодрама, Комедия18+
У Линь Кэсун прекрасное чувство вкуса. Чтобы обратить на себя внимание парня, в которого она влюблена, девушка приезжает в Шанхай. Там она встречает отмеченного тремя звёздами Мишлен известного шеф-повара Цзян Цяньфаня, который берет её в ученицы. Вместе они готовятся к соревнованию. Линь не имеет кулинарных навыков, но ей удаётся отточить свой талант в процессе дьявольских тренировок своего наставника.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb