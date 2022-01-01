WinkСериалыКухня Купидона1-й сезон19-я серия
9.32022, She jian shang de xin tiao
Мелодрама, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
Кухня Купидона (сериал, 2022) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн
О сериале
У Линь Кэсун прекрасное чувство вкуса. Чтобы обратить на себя внимание парня, в которого она влюблена, девушка приезжает в Шанхай. Там она встречает отмеченного тремя звёздами Мишлен известного шеф-повара Цзян Цяньфаня, который берет её в ученицы. Вместе они готовятся к соревнованию. Линь не имеет кулинарных навыков, но ей удаётся отточить свой талант в процессе дьявольских тренировок своего наставника.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Ли
Цзунь
- Актёр
Этан
Жуань
- Актриса
Сун
Цзуэр
- Актёр
Лю
Дунцинь
- Актриса
Ван
Жуйцзы
- Актёр
Ламберт
Хьюстон
- ВЧАктёр
Ван
Чжочэн
- АСАктриса
Аугуста
Сюй-Холлэнд
- ЛААктриса
Лю
Аньци
- Сценарист
Мэн
Яо
- НКАктёр дубляжа
Никита
Крахмалев
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова