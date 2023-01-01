Биография

Лю Дунцинь — китайский актер. Родился в городе Чанша 9 января 1994 года. С раннего возраста проявлял талант в актерском мастерстве. Успешно прошел конкурс и поступил в Шанхайскую театральную академию в 2012 году, заняв почетное седьмое место среди молодых талантов страны. Во время учебы получил выгодное предложение от крупного агентства Huayi Brothers Media и в 2015 году подписал с ними контракт. Первым проектом Лю Дунциня стал сериал «Драгоценная молодость». С тех пор он участвовал в таких известных телевизионных шоу, как «Ледяная фантазия», романтический мюзикл «Мой айдол», детективный сериал «Судмедэксперт Цинь Мин», «Охотник за привидениями». В 2022 году сыграл однокурсника главной героини Линь Кэсун в дораме «Кухня купидона».