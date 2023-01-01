Кухня Купидона (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Китайская дорама с милым названием рассказывает историю опытного шеф-повара и его наставницы. Скорее включайте 1 сезон дорамы «Кухня купидона» — русская озвучка доступна на Wink уже сейчас!



В первом сезоне вы познакомитесь с Цзян Цяньфанем, о кулинарном мастерстве которого слагают легенды. Во время командировки он знакомится с неопытной стажеркой Линь Кэсун и узнает о ее необычном даре — она умеет распознавать любые вкусы. Цзян Цяньфань соглашается стать наставником в конкурсе для начинающих поваров и берет в подопечные свою новую знакомую, однако его выбор сильно смущает конкурентов. Линь Кэсун с радостью переезжает в его дом, но обучение у звезды больше похоже на армию — Цзян Цяньфань запрещает завтракать в пижаме, а бывшая девушка шеф-повара то и дело срывается на юную ученицу.



Кто станет лучшим кулинаром и сумеет растопить сердце Цзян Цяньфаня, узнаете в дораме «Кухня купидона» — 1 сезон ждет вас на Wink!



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