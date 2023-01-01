Биография

Ли Цзунь — китайский режиссер и сценарист. Родился 1 мая 1966 года. Цзунь окончил режиссерский факультет Пекинской киноакадемии. В 2021 году написал сценарий для фильма-катастрофы «Месть земли». Эта работа была высоко оценена критиками за сильный сюжет и поднятие сложных тем экологии, трудоголизма и взаимоотношений между родителями и детьми. Ли Цзунь наиболее известен как режиссер. Он снял такие экшен-сериалы, как «За кадром», «Тик-так» и «Отель мира» — шпионскую драму, которая завоевала большую любовь у телезрителей. В 2022 году стал режиссером популярного сериала «Кухня купидона».