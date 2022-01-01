Последняя королева
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Последняя королева
7.62022, La dernière reine
Драмы, Исторические108 мин18+
Принцесса против пирата: легендарный корсар Барбаросса захватывает власть в средневековом Алжире, но ему бросает вызов вдова султана. Масштабная историческая драма
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Последняя королева (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Историческая драма, вдохновленная легендарным сюжетом о принцессе Зафире, последней правительнице Алжира до захвата страны османами. 1516 год. Эмир Алжира Селим аль-Туми стремится освободить страну от испанского гнета и обращается за помощью к печально известному пирату Аруджу Барбароссе. Жестокий и беспощадный корсар справляется с натиском испанцев, но ему мало военных успехов и благосклонности эмира. Барбаросса организовывает покушение на аль-Туми и силой захватывает власть в Алжире. Однако новый правитель встречает сопротивление с неожиданной стороны: принцесса Зафира, вдова аль-Туми, до этого почти не участвовавшая в политике, бросает вызов Барбароссе. Об их противостоянии вы узнаете, если будете смотреть фильм «Последняя королева» 2022 года онлайн на Wink.

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Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последняя королева»

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