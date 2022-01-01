Последняя королева (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Историческая драма, вдохновленная легендарным сюжетом о принцессе Зафире, последней правительнице Алжира до захвата страны османами. 1516 год. Эмир Алжира Селим аль-Туми стремится освободить страну от испанского гнета и обращается за помощью к печально известному пирату Аруджу Барбароссе. Жестокий и беспощадный корсар справляется с натиском испанцев, но ему мало военных успехов и благосклонности эмира. Барбаросса организовывает покушение на аль-Туми и силой захватывает власть в Алжире. Однако новый правитель встречает сопротивление с неожиданной стороны: принцесса Зафира, вдова аль-Туми, до этого почти не участвовавшая в политике, бросает вызов Барбароссе. Об их противостоянии вы узнаете, если будете смотреть фильм «Последняя королева» 2022 года онлайн на Wink.
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Информация
СтранаТайвань, Франция, Саудовская Аравия
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Приключения, Драмы
Рейтинг
- АБРежиссёр
Адила
Бендимерад
- АБАктриса
Адила
Бендимерад
- ДБАктёр
Дали
Бенссалах
- МТАктёр
Мохамед
Тахар Зауи
- ИНАктриса
Имен
Нуэль
- НТАктриса
Надя
Терешкевич
- ЯААктёр
Янис
Ауин
- ЛТАктриса
Лила
Туши
- МЛАктриса
Мина
Лахтер
- ТХАктриса
Тену
Хилули
- ММАктриса
Мерьем
Меджкане
- АБСценарист
Адила
Бендимерад
- АБПродюсер
Адила
Бендимерад
- РХПродюсер
Роджер
Хуан
- ЮНПродюсер
Юго
Натан
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- АКАктёр дубляжа
Александ�р
Койгеров
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АБАктриса дубляжа
Александра
Богданович
- МЛМонтажёр
Маттьё
Лакло
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин