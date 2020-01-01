Подводное волшебство (фильм, 2020) смотреть онлайн

Морская царица дарит королю живую воду, чтобы помочь спасти его дочь, но волшебный напиток рискует попасть в злые руки. Захватывающая чешско-словацкая сказка, которая учит, что жадным быть плохо.



В некотором царстве жил-был король Георг. И была у него милая дочь, принцесса Ханна. Когда Ханна, скучающая по умершей матери, узнает, что отец собрался жениться снова, она сбегает из дома и попадает в беду. Тяжелый недуг одолевает хрупкую девочку, так что она оказывается на волосок от смерти. На помощь приходит Водяная царица, которая, сжалившись над ребенком, дает безутешному отцу целительную воду. Ханна выздоравливает. Проходит 10 лет, и, как только выпадает возможность, злая мачеха придумывает коварный план, чтобы сосредоточить власть в своих руках. Для этого ей нужно завладеть лечебной водой.



Смогут ли Ханна и ее друг предотвратить несчастье и спасти родной край от жадной королевы? Отправляйтесь в путешествие по сказочным мирам, полное опасностей и чудес, — фильм «Подводное волшебство» 2020 года смотреть онлайн можно на нашем сервисе.





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