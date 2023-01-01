Биография

Майк Миллс — американский режиссер, сценарист и продюсер. Номинант на премию «Оскар» за фильм «Женщины XX века». Родился в Калифорнии 20 марта 1966 года. Майк окончил колледж искусств и наук Нью-Йоркского университета. Кинодеятель развивался во многих творческих направлениях: играл на гитаре в инди-группе Butter 08, работал над дизайном обложек альбомов таких групп, как Beastie Boys и Sonic Youth. Карьеру постановщика он начинал со съемок видеоклипов. Полнометражный дебют Майка Миллса в качестве режиссера пришелся на 2004 год, когда вышла его картина под названием «Дурная привычка». За его вторую работу «Начинающие» актер Кристофер Пламмер получил свой первый и единственный «Оскар», а вышедшие спустя шесть лет «Женщины XX века» схлопотали 2 номинации на «Золотой глобус». В 2021 год вышла последняя на данный момент картина Миллса «Камон Камон» с Хоакином Фениксом в главной роли.