Приключения на шоколадной фабрике (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Мистер Молл — ответственный сотрудник шоколадной фабрики и примерный отец семейства. Он живет в маленьком уютном городишке с женой и тремя детьми — рассудительной Эви, решительным Фритцем и умником Вилли. Что же может пойти не так, когда в один прекрасный выходной день супруга господина Молла уезжает на курорт, оставив его присматривать за детьми? Всего за день непоседливые детишки ухитряются начать войну с соседскими ребятами, похитить из цирка летающую собаку и насолить местным полицейским. На этом беды господина Молла не заканчиваются, ведь на фабрике выходит из строя оборудование, грозя затопить город тоннами расплавленного шоколада. Мистеру Моллу и его детям предстоит спасти целый город и одну летающую собаку.
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Информация
СтранаШвейцария
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Семейные, Приключения
Рейтинг
- МФРежиссёр
Мануэль
Флурин Хендри
- ШКАктёр
Штефан
Курт
- ЛПАктриса
Луна
Пайяно
- ММАктёр
Максвелл
Мэр
- ИХАктёр
Ивен
Хесс
- ЛФАктриса
Лу
Фогель
- ЛМАктёр
Ливиус
Мюллер Дроссарт
- ИШАктриса
Изабелла
Шмид
- ЭФАктёр
Эрих
Фок
- МРАктёр
Мартин
Рапольд
- ФГАктёр
Филипп
Грабер
- МПСценарист
Маттиас
Пахт
- МФСценарист
Мануэль
Флурин Хендри
- ЯПСценарист
Янн
Пройсс
- ЛХПродюсер
Лукас
Хоби
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ОИАктриса дубляжа
Ольга
Иванова
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ИОАктрис�а дубляжа
Ирина
Обрезкова
- КИМонтажёр
Кая
Инан