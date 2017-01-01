Приключения на шоколадной фабрике (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мистер Молл — ответственный сотрудник шоколадной фабрики и примерный отец семейства. Он живет в маленьком уютном городишке с женой и тремя детьми — рассудительной Эви, решительным Фритцем и умником Вилли. Что же может пойти не так, когда в один прекрасный выходной день супруга господина Молла уезжает на курорт, оставив его присматривать за детьми? Всего за день непоседливые детишки ухитряются начать войну с соседскими ребятами, похитить из цирка летающую собаку и насолить местным полицейским. На этом беды господина Молла не заканчиваются, ведь на фабрике выходит из строя оборудование, грозя затопить город тоннами расплавленного шоколада. Мистеру Моллу и его детям предстоит спасти целый город и одну летающую собаку.



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