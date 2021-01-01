Проклятый дом 5
Wink
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Проклятый дом 5
6.22021, Know Fear
Ужасы74 мин18+

Проклятый дом 5 (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Венди и Дональд приезжают в новый дом, где собираются начать жизнь с чистого листа. Когда Венди находит загадочную книгу, полную зловещих заклинаний, ей начинают приходить видения, во время которых она будто теряет над собой контроль. Дональд решает во что бы то ни стало изгнать демона, вселившегося в жену.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятый дом 5»

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