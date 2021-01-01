Проклятый дом 5 (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Венди и Дональд приезжают в новый дом, где собираются начать жизнь с чистого листа. Когда Венди находит загадочную книгу, полную зловещих заклинаний, ей начинают приходить видения, во время которых о�на будто теряет над собой контроль. Дональд решает во что бы то ни стало изгнать демона, вселившегося в жену.



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