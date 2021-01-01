Проклятый дом 5 (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Венди и Дональд приезжают в новый дом, где собираются начать жизнь с чистого листа. Когда Венди находит загадочную книгу, полную зловещих заклинаний, ей начинают приходить видения, во время которых о�на будто теряет над собой контроль. Дональд решает во что бы то ни стало изгнать демона, вселившегося в жену.
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Информация
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
3.6 IMDb
- ДМРежиссёр
Джеймисон
М. ЛоКасио
- ДААктёр
Дэвид
Алан Баш
- ЭКАктриса
Эми
Карлсон
- МБАктриса
Мэллори
Бектел
- ДДАктёр
Джек
ДиФалко
- МДАктриса
Мия
Дэвис
- ДДАктёр
Дэвид
Джонсон
- СФАктриса
Сьюзан
Фейнман
- ЧБАктёр
Чейз
Болник
- МНАктёр
Майк
Нгуйен
- ТКАктёр
Том
Кофлин
- ААСценарист
Адам
Амбросио
- ДМСценарист
Джеймисон
М. ЛоКасио
- ААПродюсер
Адам
Амбросио
- ЛДПродюсер
Луис
Дж. Амбросио
- АБАктёр дубляжа
Артем
Бордовский
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ДММонтажёр
Джеймисон
М. ЛоКасио
- ААКомпозитор
Адам
Амбросио