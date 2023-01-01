Биография

Генри Гудман – актер театра и кино, радиоведущий, родился 23 апреля 1950 года. Фильмография насчитывает более сотни полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в мелодраме «Ноттинг Хилл», биографической драме «Проклятый Юнайтед», сериале «Новый Папа». Генри Гудман получил образование в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. Участвовал в театральных постановках на Бродвее. Дважды был удостоен британской театральной премии за лучшую актерскую игру. Первым фильмом Генри Гудмана стала многосерийная детективная мелодрама «Театр шедевров». Спустя год актер участвовал в сериале «Золотая чаша». Снимался в рейтинговых многосерийных кинолентах «Чисто английское убийство», «Зорро», «Дэлзил и Пэскоу», «Война Фойла». В 1999 году небольшую роль Генри Гудман исполнил в мелодраме «Ноттинг Хилл». В 2005 году на экраны вышла криминальная драма с участием актера «Хулиганы». В 2009 году актер снялся в биографической драме «Проклятый Юнайтед». В 2015 году участвовал в съемках фантастического боевика «Мстители: Эра Альтрона». В том же году на экраны вышел фильм «Женщина в золотом». В 2019 году сыграл одну из ролей в сериале «Новый Папа».