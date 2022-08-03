Новый Папа. Серия 6
Wink
Сериалы
Новый Папа
1-й сезон
6-я серия
9.02020, The New Pope
Драма18+
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Новый Папа (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Паоло Соррентино возвращается с продолжением «Молодого Папы»! Джуд Лоу теперь не один: в компанию к папе Пию XIII добавится сэр Джон Брэннокс в исполнении Джона Малковича, который лояльно относится к либерализации церкви, однако не может разобраться с собственными внутренними демонами.

Страна
США, Испания, Италия, Франция, Великобритания
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новый Папа»